В Северском районе завершено расследование уголовного дела о мошенничестве

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Сотрудница учебного заведения убедила студентов в том, что за денежное вознаграждение поможет с защитой дипломных работ, фактически не имея для этого возможности. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Северскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 60-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В ходе следствия было установлено, что обвиняемая, являясь сотрудницей одного из местных средне-специальных учебных заведений, убедила студентов выпускного курса в том, что за денежное вознаграждение сможет помочь им в написании и защите дипломных работ, при этом она не имела возможности влиять на ход и результаты защиты дипломных работ. Девять потерпевших передали злоумышленнице денежные средства в размере более 20 тысяч рублей каждый.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю