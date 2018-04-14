Сочинские полицейские задержали подозреваемого в незаконном изготовлении наркотиков

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28-летний приезжий из Санкт-Петербурга устроил в арендованной квартире нарколабораторию.

В дежурную часть УВД по городу Сочи поступило сообщение о возгорании в одной из квартир местной многоэтажки.

После того, как пожар был локализован сотрудниками экстренных служб, полицейские осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли стеклянные колбы различных форм и размеров с неизвестным веществом. Проведенное исследование установило, что содержимым колб является наркотическое вещество – метилэфедрон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что указанную квартиру арендовал 28-летний житель города Санкт-Петербурга. Мужчину задержали на одной из улиц города-курорта.

В отделе полиции подозреваемый пояснил, что вследствие неправильного обращения с химическими веществами при производстве наркотика в квартире произошло возгорание, после чего злоумышленник скрылся.

В настоящее время отделом дознания Хостинского района УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю