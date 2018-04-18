В Усть-Лабинском районе пенсионер подозревается в убийстве женщины

/Криминал/

Следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 71-летнего жителя города Краснодара, подозреваемого в убийстве 50-летней женщины (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что погибшая проживала в хуторе Безлесном Усть-Лабинского района, где у фигуранта находится дача. Со слов подозреваемого, 16 апреля 2018 года он находился на своем участке и заметил на территории незнакомого человека. В этой связи находившийся в состоянии алкогольного опьянения пенсионер произвел из собственного гладкоствольного ружья один выстрел в сторону женщины. Своими действиями владелец дачи причинил ей огнестрельные дробовые ранения задней поверхности туловища. Осознав противоправность своих действий, мужчина вызвал скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции. По приезду медицинская бригада констатировала смерть потерпевшей.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю