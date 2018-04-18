В Туапсе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в сексуальном насилии над малолетней

/Криминал/

Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за убийство 30-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании своей племянницы (п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ) и совершении в отношении нее иных действий сексуального характера (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ).

Установлено, что после освобождения мужчина проживал вместе с сестрой и двумя ее малолетними детьми. По версии следствия, вечером 9 апреля 2018 года в период отсутствия дома сестры он изнасиловал свою малолетнюю племянницу и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. По возвращению домой женщина, обнаружив дочь, вызвала сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов.

В настоящее время подозреваемый арестован, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений и сбор доказательственной базы. Расследование продолжается.

Источник: Пресс-служба СКР по Краснодарскому краю