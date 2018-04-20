В Сочи по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель мэра

/Криминал/

Следственным отделом по городу Сочи СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы города Сочи по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ).

Установлено, что мужчина также является председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города». По версии следствия, в феврале 2016 года, заведомо зная о наличии кредиторской задолженности и убытков акционерного общества, он принял решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «САХ по уборке города» управляющей организации ООО «ТСМ». В ходе заседания совета директоров акционерного общества с указанной организацией были заключены договоры на оказание услуг по обработке и транспортированию твердых коммунальных отходов по завышенной стоимости. Между тем, данная организация находилась в предбанкротном состоянии и не имела возможности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, о чем было известно чиновнику. В результате организации неправомерно были перечислены денежные средства. При этом разница между тарифом ООО «ТСМ» и стоимостью услуг на транспортирование твердых коммунальных отходов составляла более 115 миллионов рублей. Таким образом, акционерному обществу был причинен ущерб на указанную денежную сумму.

В настоящее время мужчина задержан следователем СКР совместно во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по краю, проводятся обысковые мероприятия по его месту работы и месту жительства. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК по Краснодарскому краю