В Сочи прокуроры стали увольняться по собственному желанию после проверки их работы

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Сразу три сотрудника прокуратуры Адлерского района Сочи уволились по собственному желанию после проверки работы ведомства.

Об этом сообщил «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Данные прокуроров, оперативно написавших заявление об увольнении по собственному желанию, не сообщают.

Однако в агенстве отмечают, что уволившиеся сотрудники прокуратуры «связаны с делом по преднамеренному банкротству олимпийских объектов».

Представитель прокуратуры сообщил также, что в данный момент исполняющим обязанности руководителя прокуратуры Адлерского района назначен Олег Владимирович Сушков из Новороссийска.

С чем связан данные кадровые перестановки в прокуратуре Адлерского района Сочи пока не объявили. Стоит отметить, что днем ранее, был задержан первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (286 УК РФ).

Чуть позже появилась информация, что Чермит согласовал сыну депутата городского собрания Сочи Леонида Остринского возведение самостроя.

Мугдин Чермит работал в должности первого вице-мэра города-курорта Сочи с января 2016 года. До этого в течение трех лет он занимал пост заместителя директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края.

Отметим, что в тот же день, 18 апреля, в Краснодаре был задержан главный архитектор города Игорь Мазурок. Ему инкриминируют статьи 285 и 286 УК РФ (злоупотребление и превышение должностных полномочий). Игорь Мазурок был причастен к выдаче разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства.

Источник: https://golos-kubani.ru/v-sochi-prokurory-stali-uvolnyatsya-po-sobstvennomu-zhelaniyu-posle-proverki-ix-raboty/