В Красноармейском районе женщина подозревается в убийстве двух человек

/Криминал/

Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 76-летней женщины, подозреваемой в убийстве 22-летней девушки и ее 60-летнего отца (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).

Установлено, что ранее пенсионерка проживала в Московской области, а в 2016 году переехала жить в станицу Ивановскую к погибшим. С ее слов, между ними часто происходили конфликты на бытовой почве. По версии следствия, днем 21 апреля 2018 года в ходе очередной ссоры женщина взяла принадлежащий ей пистолет системы «ТТ» и произвела выстрел в затылочную область сначала 22-летней девушке, а после 2 выстрела в область грудной клетки и лица ее 60-летнему отцу. В результате полученных сквозных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте. Находившийся в доме супруг погибшей вызвал сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время пенсионерка задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. По делу назначены судебно-медицинские, судебно-биологические, баллистическая и химическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.



Источник: СУ СК по Краснодарскому краю