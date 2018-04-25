Сотрудники полиции Новороссийска задержали нетрезвого водителя

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При несении службы сотрудники ДПС УМВД России по городу Новороссийску для проверки документов остановили отечественный автомобиль под управлением 41-летнего приезжего из Кемеровской области.

Водитель находился за рулем транспортного средства с явными признаками алкогольного опьянения. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования в отношении мужчины полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Пытаясь воспрепятствовать изъятию автомобиля на штрафстоянку, водитель угрожал полицейским поджечь свое транспортное средство.

В настоящее время административный материал направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкциями указанной статьи предусмотрен административный штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

Позже, в ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили видеозапись изъятия автомобиля, опубликованную правонарушителем.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю