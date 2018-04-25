В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о хранении оружия и боеприпасов

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Отделом дознания УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение

оружия, его основных частей, боеприпасов».

Находясь на маршруте патрулирования в городском сквере, сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Новороссийску обратили внимание на мужчину, который распивал спиртные напитки и вел себя агрессивно. За нарушение общественного порядка в отношении местного жителя полицейские составили административный протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Мелкое хулиганство».

При личном досмотре мужчины, в его сумке полицейские обнаружили и изъяли предметы, схожие с пистолетом и патронами к нему. Кроме того, на поясе правонарушителя в ножнах находились два ножа.

По результатам проведенной экспертизы изъятого установлено, что пистолет Макарова и более 20 патронов к нему пригодны для стрельбы, а один нож является холодным оружием. О том, каким образом у него оказались пистолет, боеприпасы и ножи мужчина пояснить не смог.

На период предварительного следствия задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование завершено. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю