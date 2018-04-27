В Тбилисском районе полицейский подозревается в укрытии преступления от учета

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Кропоткинским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Тбилисскому району, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

По версии следствия, в феврале 2018 года к полицейскому обратилась местная жительница, сообщившая о совершении неустановленным лицом хищения ее денежных средств в размере 20 тысяч рублей. Полицейский, не желая проводить работу по данному сообщению, не принял заявление от женщины и не передал его для дальнейшей регистрации. В результате сотрудник полиции укрыл преступление от учета и нарушил право заявительницы на защиту и доступ к правосудию. Между тем, местная жительница обратилась в прокуратуру. Впоследствии по ее заявлению органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю