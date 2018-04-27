5 млн рублей взыскано с расхитителей электроэнергии в адыгейском энергорайоне

/Криминал/

Адыгейский филиал ПАО«Кубаньэнерго» продолжает работу по борьбе с безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии. С начала 2018 года нарушители возместили ущерб в объеме 1,5 млн кВт?ч на сумму около 5 млн руб.

В ходе рейдовых мероприятий в первом квартале 2018 года энергетики выявили 38 фактов незаконного потребления электроэнергии. На нарушителей составлено 17 актов безучетного потребления электроэнергии и 21 акт на потребителей, пользовавшихся электричеством без заключения договора. Общий объем неучтенной электроэнергии составил 950 тысяч кВт?ч на сумму более 3 млн рублей.

Энергетики напоминают: незаконное энергопотребление недопустимо. Противоправные действия недобросовестных потребителей приводят к серьезным сбоям в работе энергооборудования, нарушению электроснабжения населенных пунктов и социальнозначимых объектов, а также создают угрозу для жизни и здоровья людей.

С 2016 года ужесточена административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).

Энергетики просят сообщать о фактах хищения электроэнергии по телефону горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный на территории России).