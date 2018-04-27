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В администрации Кубани опять обыски

Против министра спорта Кубани возбуждено уголовное дело! В нем фигурируют 886 млн рублей!

В Краснодаре на Красной, 35 опять горячо. За 50 дней до ЧМ-2018 по футболу стало известно, что уголовное дело возбуждено против министра спорта края Людмилы Черновой.

Ее подозревают в незаконных выплатах 886 млн рублей ФК «Кубань». Дома у нее идут обыски. На работе – тоже.

У следственного комитета есть версия, что подозреваемая еще в 2012-2013 годах заключила договоры о выделении ФК «Кубань» субсидий в рамках региональной программы по поддержке команд по игровым видам спорта и допсоглашения к ним. По закону о краевом бюджете, эти средства могли быть выделены только некоммерческим организациям, а ООО «ФК «Кубань» было на тот момент коммерческим.

Ущерб администрации Краснодарского края оценивается в 886 млн рублей.

Кстати, ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» - самая популярная в чиновничьих кругах.

Губернатор Вениамин Кондратьев пока ничего не комментирует. Остальные тоже молчат.

Источник: ТАСС

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Категория: Новости / Криминал

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