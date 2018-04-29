На Кубани полицейские расследуют уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями

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Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя органа исполнительной власти по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, госслужащая незаконно заключила договоры с коммерческими организациями о выделении субсидий в рамках региональной программы. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю