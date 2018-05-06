Гибель студентки МГИМО: Что известно о семье ее возлюбленного Муртузали Меджидова

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Трагическая история гибели в Москве казахстанской студентки Томирис потрясла жителей нашей страны. В деле о ее смерти фигурирует 22-летний сын дагестанского экс-премьера Муртузали Меджидов. Молодой человек вместе с ней обучался в МГИМО.

Его отец, 56-летний Мухтар Меджидов, кроме того, что возглавлял кабмин Дагестана, является бизнесменом и бывшим вице-президент Инновационного союза России. Он также был основоположником банковской системы Дагестана, депутатом, а позже советником главы республики.

Имеет шесть детей.

Награжден званием заслуженного работника промышленности Дагестана, отличник Пограничных войск КГБ СССР I и II степеней, получил медаль «3а заслуги в развитии инженерного образования России».

Дядя Мухтара Муртузалиевича - выдающийся госдеятель.

Дед юноши, его тезка, был директором совхоза в ДАССР.

Ранее мать погибшей девушки рассказала, что ее дочь и Муртузали Меджидов были парой на протяжении двух лет. Об этом рассказал и отец Муртузали.

Напомним, ранее стало известно о смерти казахстанки Томирис Байсафа, которая упала с 4-го этажа МГИМО. Ее тело доставят в Астану.

Источник: https://www.nur.kz/1730543