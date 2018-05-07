В Краснодаре мужчина признан виновным в двойном убийстве, совершенном в Туапсе в 2014 году

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Собранные следственным отделом по городу Туапсе краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 55-летнему уроженцу Оренбургской области Сергею Шаталкину.

Он признан виновным в убийстве 46-летнего местного жителя и его 21-летнего сына (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 28 сентября 2014 года Шаталкин находился на территории пляжа «Приморье» в Туапсе. Там он увидел находившихся в состоянии алкогольного опьянения двух мужчин, Используя незначительный повод ввиду возникшего конфликта злоумышленник взял камень и стал им наносить удары в область головы обоих оппонентов, убив их. После этого он переместил тела погибших в море и скрылся. Согласно проведенных судебно-медицинских экспертиз смерть мужчин наступила в результате полученных черепно-мозговых травм.

Приговором Краснодарского краевого суда Шаталкину назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СК РФ по Краснодарскому краю