В Самарской области осужден офицер, скрывавшийся от правосудия более 16 лет
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Самарскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему Самарского военно-медицинского института лейтенанту медицинской службы Армену Галустову. Он признан виновным в совершения преступлений, предусмотренных п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений), п. «в» ч. 3 ст. 162 (разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение), ч. 1 ст. 338 (дезертирство) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Следствием и судом установлено, что Галустов 3 ноября 2000 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения имущества незаконно проник на охраняемую территорию базы ООО «Бизнесстальтранс», где напал на охранника и нанес ему металлическими трубами множественное количество ударов в жизненно важные органы. Потерпевший от полученных травм скончался.
После совершения разбойного нападения и убийства Галустов дезертировал и до задержания сотрудниками правоохранительных органов 11 апреля 2017 года проводил время по своему усмотрению, используя подложный паспорт гражданина России.
Решением Приволжского окружного военного суда Галустову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с содержанием в колонии строгого режима, воинского звания «лейтенант медицинской службы» и штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Источник: ГВСУ