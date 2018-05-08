В Самарской области осужден офицер, скрывавшийся от правосудия более 16 лет

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Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Самарскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему Самарского военно-медицинского института лейтенанту медицинской службы Армену Галустову. Он признан виновным в совершения преступлений, предусмотренных п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений), п. «в» ч. 3 ст. 162 (разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение), ч. 1 ст. 338 (дезертирство) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Следствием и судом установлено, что Галустов 3 ноября 2000 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения имущества незаконно проник на охраняемую территорию базы ООО «Бизнесстальтранс», где напал на охранника и нанес ему металлическими трубами множественное количество ударов в жизненно важные органы. Потерпевший от полученных травм скончался.

После совершения разбойного нападения и убийства Галустов дезертировал и до задержания сотрудниками правоохранительных органов 11 апреля 2017 года проводил время по своему усмотрению, используя подложный паспорт гражданина России.

Решением Приволжского окружного военного суда Галустову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с содержанием в колонии строгого режима, воинского звания «лейтенант медицинской службы» и штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Источник: ГВСУ