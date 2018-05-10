Расстрелявший байкеров в Подмосковье убийца покончил с собой в СИЗО

/Криминал/

Осужденный на пожизненное заключение за массовое убийство мужчина покончил с собой в СИЗО № 12 в Зеленограде.

По предварительным данным, это 29-летний Илья Асеев, совершивший массовое убийство в 2016 году.

Тело молодого преступника обнаружили в одиночной камере следственного изолятора, в которую его поместили как особо опасного преступника, к тому же осужденного на пожизненный срок.

Как стало известно РЕН ТВ, труп сотрудники изолятора нашли вечером 9 мая. Самоубийство было совершено 8 мая 2016 года. Таким образом, преступник свел счеты с жизнью практически день в день спустя два года после расстрела байкеров.

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-05-10/rasstrelyavshiy-baykerov-v-podmoskove-ubiyca-pokonchil-s-soboy-v-sizo