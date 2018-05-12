В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве

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Следственной частью следственного управления УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В полицию обратился директор одного из местных спортивных клубов и сообщил, что при проведении аудиторской проверки выявил, что некоторые клиенты посещают клуб по абонементам, оформленным на других людей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что 32-летняя менеджер по продажам в течение нескольких месяцев переоформила около 50 клубных карт, а денежные средства похитила. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю