Официальная информация ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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В дежурную часть УВД по городу Сочи поступило сообщение от продавца о том, что рядом с магазином, в котором она работает, в селе Раздольном Хостинского района обнаружен мужчина с телесными повреждениями.

На место выехали сотрудники полиции.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю