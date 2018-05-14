Возбуждено уголовное дело в отношении депутата совета муниципального образования город-курорт Анапа по подозрению в убийстве

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Исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата совета муниципального образования город-курорт Анапа, подозреваемого в убийстве 57-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 7 мая 2018 года мужчина, находясь в районе станицы Раевской, произвел из пистолета не менее 6 выстрелов в область головы и туловища 57-летнего знакомого, после чего скрылся. Погибшего обнаружили прохожие, о чем сообщили в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначены баллистическая, генетическая, судебно-медицинская, трассологическая и дактилоскопическая экспертизы. Проводится весь комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего события. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК по Краснодарскому краю