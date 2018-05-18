В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о краже

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Следственным подразделением отдела полиции Восточного района Управления МВД России по г. Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что из ее домовладения пропали золотые украшения, стоимостью более 30 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили возможных очевидцев и, осмотрев место происшествия, установили, что злоумышленник проник в дом потерпевшей, отжав оконное стекло.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали 40-летнего знакомого заявительницы по месту проживания.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю