Расследование жестокого убийства матери пятерых детей в Краснодарском крае находится на контроле в центральном аппарате СК России

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю двум молодым людям предъявлено обвинение в убийстве 40-летней женщины, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера (п.«д,ж,к» ч.2 ст.105 УК РФ).

Ход расследования данного уголовного дела изначально находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации. Для следователей важно дать принципиальную оценку данному преступлению, установить все обстоятельства и привлечь всех винновых лиц к ответственности в установленном законом порядке.

В рамках расследования уголовного дела по горячим следам установлена причастность к совершению преступления 16-летнего подростка, который был задержан. Спустя несколько дней также установлен и задержан его 20-летний соучастник. По данным следствия, вечером 13 мая 2018 года молодые люди вместе с местными жителями распивали спиртные напитки в одном из кафе в поселке Псебай. В указанном заведении также проводила свой досуг 40-летняя женщина, с которой 16-летний обвиняемый был ранее знаком. Когда последняя собралась домой, молодые люди, имея умысел, направленный на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении знакомой, предложили проводить ее. По пути следования 16-летний подросток ударил женщину по голове, после чего молодые люди совершили в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера, а затем 16-летний фигурант задушил женщину. Далее злоумышленники перенесли тело погибшей в кусты и скрылись. Более детально установить картину и последовательность произошедшего будет возможно после проведения соответствующих экспертиз.

В настоящее время оба обвиняемых находятся под стражей. Следователь проводит допрос свидетелей и родственников погибшей. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление других возможных соучастников преступления и всех его обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю