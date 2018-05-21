Осторожно, терроризм!

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Заместителем прокурора Краснодарского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Российской Федерации Г.

Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

По версии следствия, в период с декабря 2014 года по декабрь 2016 года мужчина, находясь на территории Краснодарского края и Республики Дагестан, склонил гражданина Российской Федерации к участию в деятельности организации – «Исламское государство», которая признана террористической.

Впоследствии оба мужчины задержаны оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до дести лет.

Предварительное расследование по уголовному делу проведено следственным отделом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело в отношении вышеуказанного лица направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/zamestitel-prokurora-krasnodarskogo-kraya-utverdil-1