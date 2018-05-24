Выжила только маленькая девочка: стали известны леденящие душу подробности бойни в Якутии

/Криминал/

Пенсионер Александр Новиков, 1952 года рождения, сегодня расстрелял из охотничьего ружья пятерых человек, а потом попрощался с сестрой по телефону и покончил с собой.

Восстановлена картина сегодняшней трагедии в селе Булгунняхтах Хангаласского улуса. В 14:00 Новиков ворвался в дом соседей и застрелил отца и сына Павловых. На звуки стрельбы вышел одинокий сосед стрелка Артамонов. Мужчины считались друзьями, но эти отношения не спасли последнего – Новиков застрелил приятеля у калитки, пишет “Российский Диалог”.

Отмечается, что Артамонов только вчера вернулся в поселок, до этого он находился в больнице в Якутске. По данным ЯСИА, следующей жертвой стрелка стала молодая учительница местной школы Анна и ее 10-летний сын. Они только что вернулись из школы с "Последнего звонка". Новиков не пощадил их, всадив несколько пуль. Выжить в бойне удалось лишь дочке погибшей Анны, которая спряталась под кровать. Девочка в состоянии шока госпитализирована в больницу. Избежать большего количества жертв удалось чудом. С Анной проживали отец и мать, которые во время стрельбы были на огороде на другом участке. После жестокой расправы над пятью односельчанами пенсионер вернулся домой и покончил с собой.

Соседи говорят, что стрелок всегда был нелюдим, но не агрессивен.

Источник: https://www.rusdialog.ru/russia/146549_1527156724