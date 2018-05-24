Появилась запись камеры наблюдения, запечатлевшей убийц многодетной матери на Кубани

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В распоряжении РЕН ТВ оказалась запись камеры видеонаблюдения, запечатлевшей убийц многодетной матери в поселке Псебай Краснодарского края.

Это бесчеловечное преступление в поселке Псебай подняло волну возмущения на Кубани. Люди возмутились тем, что после убийства был задержан всего один предполагаемый преступник. После того как расследование преступления вышло на федеральный уровень, был задержан второй подозреваемый. Оба они на данный момент арестованы.

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Источник: http://ren.tv/novosti/2018-05-24/ren-tv-publikuet-zapis-kamer-nablyudeniya-zapechatlevshey-ubiyc-mnogodetnoy