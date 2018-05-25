В Геленджике завершено расследование уголовного дела о краже и мошенничестве

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Следствием установлено, что 28-летний обвиняемый похитил у заявительницы денежные средства и ювелирные украшения. Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летнего жителя Челябинской области по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что познакомилась в сети Интернет с мужчиной и пригласила его в гости. Спустя некоторое время новый знакомый попросил взаймы у потерпевшей 200 тысяч рублей и скрылся. После исчезновения злоумышленника, заявительница обнаружила пропажу ювелирных украшений. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.

Полицейские со слов потерпевшей составили ориентировку на розыск предполагаемого преступника, которую передали всем дежурным нарядам полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Челябинской области в городе Сочи. Изъятые похищенные денежные средства и украшения правоохранители вернули законной владелице.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых обвиняемому статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю