УВД Новороссийска информирует...

/Криминал/

27 мая 2018 года в 21 час 45 минут на ул. Луначарского в районе дома № 6 неизвестный мужчина сорвал с шеи проходящей женщины золотую цепочку и с места преступления скрылся.

Благодаря видеонаблюдению удалось установить, что к данному преступлению причастен молодой человек кавказкой внешности на вид около 20 лет, рост приблизительно 160-165 см. Подозреваемый был одет в темно – серую футболку и джинсы с характерными рисунками на штанинах: на правой цифра 0, на левой цифра 7.

Уважаемые граждане! Просим Вас оказать содействие. Если Вы обладаете информацией о личности подозреваемого и его местонахождении, просим незамедлительно обратиться в полицию по телефонам «02», с мобильного «102», либо анонимно по телефону 8-961-853-11-11.