В Новороссийске 32-летнему приезжему предъявлено обвинение в серии краж

/Криминал/

В производстве следственного отдела Управления МВД России по городу Новороссийску находится уголовное дело, возбужденное в отношении ранее судимого 32-летнего жителя Крымского района по признакам преступлений, предусмотренных, частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В полицию поступило сообщение от сотрудников частного охранного предприятия о том, что ночью в одном из местных кафе сработала сигнализация. На место происшествия был направлен ближайший наряд полиции. Возле указанного заведения полицейские заметили мужчину, который пытался скрыться во дворах многоквартирных домов. В ходе преследования предполагаемого преступника задержали и доставили в отдел полиции.

Установлено, что задержанный проник в помещение кафе через окно и похитил из кассы заведения денежные средства в размере более 3тысяч рублей.

При дальнейшей проверке полицейские установили причастность подозреваемого еще к двум аналогичным фактам краж, совершенным на территории Новороссийска. Накануне задержанный похитил дорогостоящую оргтехнику из офисного помещения, а двумя днями ранее, в караоке-баре, отжав пластиковое окно, он совершил кражу ноутбука.

Общая сумма ущерба составила более 180 тысяч рублей.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанных противоправных деяний. Задержанный арестован. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю