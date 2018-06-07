Сотрудники полиции Новороссийска задержали подозреваемую в незаконном хранении наркотиков

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Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Новороссийску поступила оперативная информация о том, что одна из местных жительниц незаконно хранит в своей квартире запрещенные вещества. При проверке сведения подтвердились.

В ходе осмотра квартиры 26-летней подозреваемой, в комоде под вещами сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2 свертка с порошкообразным веществом. Согласно результатам проведенной экспертизы, изъятое является наркотическим средством - спайсом, общей массой более 1 грамма.

В настоящее время в отношении подозреваемой следственным подразделением Управления МВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю