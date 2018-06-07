В Горячем Ключе школьник помог полицейским раскрыть кражу велосипеда

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В дежурную часть отдела полиции Горячего Ключа обратилась женщина, которая сообщила о том, что у ее сына пропал велосипед. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 7-летний мальчик накануне оставил свой двухколесный транспорт в подъезде своего дома, а на следующий день не обнаружил велосипед на месте.

Ученик 2 класса Сергей рассказал полицейским, что играл во дворе и видел, как трое молодых людей катались на разыскиваемом велосипеде.

Бдительный школьник подробно описал предполагаемых злоумышленников, а также указал местожительство одного из них.

В ходе осмотра квартиры 14-летнего местного жителя правоохранители обнаружили и изъяли похищенный велосипед, который позже вернули законному владельцу.

В беседе с сотрудниками полиции мальчик рассказал, что похитил транспортное средство вместе со своими друзьями.

Подозреваемых поставят на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Горячий Ключ.

За проявленную бдительность, смелость и оказание содействия сотрудникам полиции на торжественной школьной линейке правоохранители выразили благодарность Сереже - вручили почетную грамоту и подарили набор канцелярских принадлежностей.

«Для нас очень важно, что юные жители города не остаются равнодушными к чужой беде и стараются оказать помощь в раскрытии преступлений и пресечении правонарушений» - отметила начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Горячий Ключ Анастасия Василькова.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю