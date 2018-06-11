В Темрюкском районе благодаря вмешательству прокуратуры в собственность Российской Федерации возвращены 30 гектаров земельных участков, расположенных в береговой полосе и акватории Азовского моря

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Прокуратурой Темрюкского района проведена проверка соблюдения земельного и водного законодательства.

Установлено, что администрацией Голубицкого сельского поселения сформированы и поставлены на кадастровый учет в 20 метровой береговой полосе и в акватории Азовского моря земельные участки, являющиеся собственностью Российской Федерации и территорией общего пользования, что прямо запрещено действующим законодательством. В последующем органом местного самоуправления участки переданы в аренду физическим лицам.

Указанными действиями также была нарушена охранная зона водного объекта, что могло повлечь за собой загрязнение моря либо причинить вред жизни и здоровью людей, а также уничтожение морской фауны.

По данному факту прокуратура района обратилась в суд с исковыми заявлениями.

Решениями Темрюкского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Территориальным органом Росреестра аннулированы сведения о кадастровом учете границ данных земельных участков.

В результате принятых мер в собственность государства возвращено более 30 гектаров земли, стоимостью свыше 30 миллионов рублей, а также обеспечен доступ к пляжной полосе неограниченному кругу лиц.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-temryukskom-rayone-blagodarya-vmeshatelstvu-15