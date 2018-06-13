По требованию прокурора жителям города Горячий Ключ возобновлена подача горячего водоснабжения

/Криминал/

По результатам проведенной проверки установлено, что ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» прекратило подачу газа на котельные МУП муниципального образования город Горячий Ключ «Тепловые сети» в связи с образовавшейся задолженностью за потребленный газ. Прекращение подачи газа повлекло отключение горячей воды и, как следствие, нарушение прав добросовестных плательщиков за коммунальные ресурсы.

По данному факту прокуратурой города в интересах неопределенного круга лиц в Горячеключевской городской суд направлено исковое заявление об обязании ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и МУП муниципального образования город Горячий Ключ «Тепловые сети» возобновить подачу газа и, соответственно, подачу горячей воды жителям города.

По инициативе прокуратуры в качестве обеспечительной меры суд обязал газоснабжающую организацию до рассмотрения заявления по существу возобновить подачу газа на котельные МУП «Тепловые сети». Подача горячей воды возобновлена.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-trebovaniyu-prokurora-zhitelyam-goroda