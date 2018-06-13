/Криминал/
По требованию прокурора жителям города Горячий Ключ возобновлена подача горячего водоснабжения
По результатам проведенной проверки установлено, что ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» прекратило подачу газа на котельные МУП муниципального образования город Горячий Ключ «Тепловые сети» в связи с образовавшейся задолженностью за потребленный газ. Прекращение подачи газа повлекло отключение горячей воды и, как следствие, нарушение прав добросовестных плательщиков за коммунальные ресурсы.
По данному факту прокуратурой города в интересах неопределенного круга лиц в Горячеключевской городской суд направлено исковое заявление об обязании ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и МУП муниципального образования город Горячий Ключ «Тепловые сети» возобновить подачу газа и, соответственно, подачу горячей воды жителям города.
По инициативе прокуратуры в качестве обеспечительной меры суд обязал газоснабжающую организацию до рассмотрения заявления по существу возобновить подачу газа на котельные МУП «Тепловые сети». Подача горячей воды возобновлена.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-trebovaniyu-prokurora-zhitelyam-goroda