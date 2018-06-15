Предложено ужесточить наказание за подделку документов

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В проекте изменений в Уголовный кодекс (ст. 327 УК РФ) предложено «за подделку паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт таких документов» наказывать ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. В соответствии с действующей редакцией УК РФ санкция за изготовление поддельных паспортов составляет до двух лет.

В свою очередь, за «приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта, а равно использование заведомо поддельных паспорта, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей, бланков» – наказание, по замыслу авторов законопроекта, должно составить до одного года лишения свободы либо принудительные работы на тот же срок.

Одновременно Правительство внесло в ГД поправки в КоАП, где также предлагает ужесточить штрафы сразу по нескольким статьям (19.11, 19.18, 19.23) о подделке документов, бланков, печатей, а также о предоставлении ложных сведений для получения паспортов и других документов, удостоверяющих личность и гражданство.

Так, штраф за сообщение ложных сведений (скажем, при подаче документов на заграничный паспорт), в соответствии с документом, должен возрасти: для граждан — от 3 до 5 тыс. рублей; для должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей. По действующему КоАП административный штраф по данной статье составляет от 100 до 300 рублей для граждан, а для должностных лиц — от 500 до 1 тыс. рулей.

«Разработка законопроекта осуществлена с учетом отечественного и международного опыта в сфере работы по предотвращению деяний, связанных с подделкой документов, незаконной миграцией и обусловлена необходимостью решения задач по обеспечению национальной безопасности», — подчеркивается в пояснительной записке.

Источник: Госдума РФ