Апелляционная инстанция краевого суда оставила без изменения приговор в отношении лица, осужденного за причинение смерти по неосторожности

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Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила без изменения приговор Щербиновского района суда в отношении Павла Осипова, осужденного по ч.1 ст.109 УК РФ.

10.06.2016 в ночное время Осипов совместно со своей знакомой приехал на автомобиле «Фольксваген Пассат» на территорию игорной зоны «Азов Сити» в казино «Нирвана», где припарковал свой автомобиль, в котором осталась потерпевшая, закрыл его и поставил на сигнализацию, не предоставив ей возможности покинуть автомобиль и не приняв мер к сохранению ее жизни, а сам направился отдыхать в казино.

Потерпевшая находилась в запертом автомобиле с закрытыми окнами без доступа воздуха в летнее дневное время не менее 6 часов, в результате чего скончалась от общего перегревания организма.

Осипов вину в причинении потерпевшей смерти по неосторожности не признал.

В своей апелляционной жалобе осужденный просил Краснодарский краевой суд признать его невиновным и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Однако суд апелляционной инстанции согласился с возражениями прокурора и оставил жалобу Осипова без удовлетворения.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/apellyacionnaya-instanciya-kraevogo-suda-ostavila