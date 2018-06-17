Расследованием в отношении Александра Шестуна займется следователь из «дела Улюкаева»

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Руководить следственной группой по делу главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна будет следователь Роман Видюков, который допрашивал после задержания экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

О назначении главой следственной группы следователя по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России Романа Видюкова рассказал источник, знакомый с материалами дела. Фамилия Видюкова также упоминалась среди участников расследования во время заседания суда. Информацию о том, что Видюков возглавляет расследование, агентству подтвердил собеседник в СКР.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», именно к следователю Видюкову привезли после задержания бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. На допросе Улюкаев заявлял, что следователь Видюков сказал ему о задержании «во время получения взятки и составил протокол».

Операцией по задержанию министра руководил начальник управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ генерал-майор Иван Ткачев, который также известен благодаря своему участию в делах экс-руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова и нескольких российских губернаторов.

Шестун перед заседанием суда, который вынес решение о его аресте, заявил журналистам, что считает обвинения в свой адрес местью губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и генерала Ткачева. В своем видеообращении к президенты РФ Владимиру Путину глава Серпуховского района обнародовал записи разговоров, в том числе, и генералом Ткачевым. На этих записях высокопоставленный сотрудник ФСБ угрожает Шестуну, говоря, что его ждет судьба Сугробова.

В четверг Басманный суд Москвы постановил заключить Шестуна под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Глава Серпуховского района был задержан 13 июня после обыска в своем частном доме.

Дело в отношении Шестуна связано с выделением четырех земельных участков в деревне Борисово в 2008 году. Ущерб от действий главы Серпуховского района составил 62,8 млн руб., заявил следователь на заседании суда. По его словам, чиновника также проверяют на причастность к другим преступлениям. Как следует из приобщенных к делу документов, зачитанных на заседании суда о мере пресечения, проверки по факту выделения участков в Борисово шли с 2013 года. По этим материалам следственные органы ранее вынесли 15 отказов в возбуждении уголовного дела.

Источник: https://pasmi.ru/archive/212916/