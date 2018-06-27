Внимание, розыск!

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Коллеги из следственного управления СКР по Республике Башкортостан обращаются к СМИ и общественности с просьбой помочь в розыске мужчины.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан расследуется уголовное дело, возбужденное по факту совершения иных действий сексуального характера (ч.1 ст.132 УК РФ).

Следственное управление в рамках данного уголовного дела разыскивает Галлямова Фанира Аетбаевича, 23 июля 1968 года рождения, уроженца города Уфы Республики Башкортостан, зарегистрированного по адресу: Чишминский район, село Каран-Елга, ул.Школьная, д. 20.

Информацию о местонахождении разыскиваемого просьба сообщать в следственное управление СК России по Республике Башкортостан по телефону 8-960-806-06-60.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю