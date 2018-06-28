В Новокубанском районе главы сельских поселений привлечены к ответственности за несвоевременную оплату работ по исполненным контрактам

/Криминал/

Прокуратурой Новокубанского района проведена проверка, в ходе которой выявлены факты неоплаты работ по муниципальным контрактам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства администрациями Ляпинского и Верхнекубанского сельских поселений, а также факты нарушения сроков оплаты выполненных по ним работ, на общую сумму свыше 260 тыс. руб.

При этом поставщиками услуг надлежащим образом и в установленные сроки исполнены обязательства по муниципальным контрактам.

По материалам проверки прокуратуры района Управлением Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю главы указанных поселений привлечены к административной ответственности по статье 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд), с назначением административного наказания каждому в виде штрафа.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-novokubanskom-rayone-glavy-selskih-poseleniy