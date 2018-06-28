/Криминал/

В Новокубанском районе главы сельских поселений привлечены к ответственности за несвоевременную оплату работ по исполненным контрактам

Прокуратурой Новокубанского района проведена проверка, в ходе которой выявлены факты неоплаты работ по муниципальным контрактам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства администрациями Ляпинского и Верхнекубанского сельских поселений, а также факты нарушения сроков оплаты выполненных по ним работ, на общую сумму свыше 260 тыс. руб.

При этом поставщиками услуг надлежащим образом и в установленные сроки исполнены обязательства по муниципальным контрактам.
По материалам проверки прокуратуры района Управлением Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю главы указанных поселений привлечены к административной ответственности по статье 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд), с назначением административного наказания каждому в виде штрафа.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-novokubanskom-rayone-glavy-selskih-poseleniy

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Криминал

Просмотров: 193 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Похороны поэта Андрея Дементьева обернулись серьезным скандалом

Геленджикской молодежи вручили гранты главы города

Молодые депутаты Новороссийска отчитались перед Владимиром Синяговским

Крымский мост утроил туристический бум на полуострове

Полицейские Отрадненского района посетили лагерь дневного пребывания детей