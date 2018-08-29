Традиционный фестиваль вокальной музыки в деревне Абу-Гош пройдет с 27 сентября по 1 октября

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В этом году фестиваль вокальной музыки в деревне Абу-Гош будет проходить в 54-й раз, в период с 27 сентября по 1 октября. Фестиваль, одно из ярчайших музыкальных событий Израиля, проходит с 1992 года в деревне Абу Гош, недалеко от Иерусалима. Праздник музыки проходит два раза в год: в дни праздника Суккот (октябрь) и Шавуот (июнь) и длится, как правило, от 3 до 5 дней.

Гости фестиваля смогут услышать как классические музыкальные произведения, среди которых: «Орфей и Эвридика» Глюка, «Страсти по Матфею» Баха, «Реквием» Моцарта, так и современные композиции XX века, например, Пола Маккартни и Джона Леннона. Концерты будут проходить в Бенедиктинском монастыре и в церкви Кирьят-Йеарим.

Источник: Министерство туризма Израиля