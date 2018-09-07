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В Краснодаре завершается прием заявок на международный конкурс пианистов

В Краснодарском государственном институте культуры с 8 по 11 октября пройдет VII Международный конкурс пианистов-исполнителей русской музыки им. М.А. Балакирева.

В вуз съедутся музыканты со всей России и ближнего зарубежья в возрасте до 35 лет.

В зависимости от возрастной категории исполнители пройдут от одного до двух туров. Участники представят произведения русских композиторов. Участников ждут конкурсные прослушивания и мастер-классы членов жюри, а также они примут участие в церемониях открытия и закрытия, в международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы фортепианного исполнительства на современном этапе".

Подать документы на участие в конкурсе можно до 10 сентября. Подробности на сайте КГИК.

Международный конкурс пианистов-исполнителей им. М.А. Балакирева проводится в Краснодарском государственном институте культуры раз в два года, начиная с 2004-го. За это время в нем приняли участие около 250 музыкантов из России, Украины, Беларуси, Судана, Китая, Кореи, Японии.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

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Категория: Новости / Культура

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