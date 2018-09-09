Завершен Всероссийский конкурс «Читаем Ахматову»

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Завершился прием работ на масштабный конкурс прочтений «Читаем Ахматову», организованный в рамках Всероссийского образовательного Интернет-проекта «Страна читающая» корпорации «Российский учебник».

Познавательные конкурсы проекта призваны развить любовь и воспитать уважение к произведениям мировой литературы. На сегодняшний день проект собрал более 35 тысяч прочтений. С каждым конкурсом карта «Страны читающей» расширяется. Помимо России среди стран-участников: Франция, Австралия, Испания, Германия, Таиланд и многие другие. Анна Ахматова – одна из ключевых фигур русской поэзии ХХ века. Она прожила долгую и насыщенную самыми разными моментами жизнь. Многие трагические события жизни поэтессы отражены в ее произведениях. Читая строки Ахматовой, можно прочувствовать дух того времени – настолько они пропитаны жизнью. Её стихи формируют духовную чуткость, приносят эстетическое наслаждение. Возможно, поэтому многие произведения поэтессы включены в программы школ и изучаются с особым вниманием. По результатам конкурса, страница проекта собрала более 400 видеороликов, посвященных произведениям Анны Ахматовой. Участие принимали как школьники, так и взрослые. Каждый с трепетом прочитал пронзающие, чувственные и волнующие строки писательницы. Итоги конкурса будут подведены 13 сентября в 15:00 в прямом эфире на крупнейшем Youtube-канале для педагогов (эфир будет доступен по ссылке). Всех участников ждут памятные именные сертификаты, а победителей – дипломы, подарочные сертификаты от интернет-магазина book24 и призы от корпорации «Российский учебник».

Каждый месяц на сайте проекта «Страна читающая» появляются новые конкурсы. Присоединяйтесь!

В корпорацию «Российский учебник» входят учебные издательства «ДРОФА», «ВЕНТАНА-ГРАФ», «Астрель», цифровая образовательная среда LECTA .

Источник: ???????дирекция по общественным связям