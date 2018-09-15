"Спасибо, Леонид Ильич" - от новороссийцев!

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В Новороссийском музеи-заповеднике прошла встреча общественности по случаю 45-летия присвоения звания город-герой Новороссийску.

Откровенный разговор состоялся о роли Леонида Ильича Брежнева в истории города и новороссийцев.

Ветераны, работники культуры, "шхунатики" и юнармейцы первой школы приветствовали почетного гражданина города-героя Новороссийска, героя труда Кубани Виталия Андреевича Лесика. Готовясь к своей 101 годовщине, ветеран активно участвует в праздничных мероприятиях, свеж и бодр.

Защитники Новороссийска смотрели на молодежь 21 века с фотографий выставочного зала, как будто хотели услышать о чем говорим, чем живем, какие песни и стихи слушаем...

После музея захотелось пройтись до памятника Л.И.Брежневу, что стоит в тенистой аллеи улицы Новороссийской республики. Наверно, стоило привлечь к акции "Звезда героя" большее число новороссийцев. Город-герой многим обязан руководителю Советского государства. И в годы войны, и, главное, в период своего бурного развития в 70-е годы. И есть за что сказать всем вместе в этот знаменательный день "Спасибо, Леонид Ильич!"