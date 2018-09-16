Военнослужащие 8 оркестров прибыли на фестиваль «Фанфары Каспия»

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Фестиваль «Фанфары Каспия» впервые проводится в Астрахани и откроется марш-парадом оркестров по центральным улицам города. В нем примут участие более 400 музыкантов из 13 оркестров, среди которых военные оркестры из Волгограда, Севастополя и Новороссийска, а также военный оркестр из Ростова-на-Дону под руководством начальника военно-оркестровой службы Южного военного округа Виталия Гогунского.

Во время фестиваля духовые коллективы выступят со своими программами на различных площадках города, а также в воинских частях Астраханского гарнизона.

«Фанфары Каспия» проходит в период с 14 по 16 сентября, а завершатся большим гала-концертом под открытым небом и праздничным салютом.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа