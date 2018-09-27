Студент института культуры получил приз на фестивале документального кино

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Студент Краснодарского государственного института культуры Максим Самарин на XI Открытом Всероссийском фестивале документального кино "Соль земли" получил специальный приз Союза народов Самарской области "За вклад в укрепление дружбы народов". В этом году такая номинация появилась впервые.

Студент учится на пятом курсе факультета телерадиовещания и театрального искусства. Максим на конкурс представил документальную картину "Легенда Азанбека". Это история о незаслуженно забытом осетинском художнике и режиссере.

В этом году на фестивале было представлено около 200 работ из России, Сербии, Белоруссии и других стран.

Источник: пресс-служба ректора КГИК