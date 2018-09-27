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Студент института культуры получил приз на фестивале документального кино
Студент Краснодарского государственного института культуры Максим Самарин на XI Открытом Всероссийском фестивале документального кино "Соль земли" получил специальный приз Союза народов Самарской области "За вклад в укрепление дружбы народов". В этом году такая номинация появилась впервые.
Студент учится на пятом курсе факультета телерадиовещания и театрального искусства. Максим на конкурс представил документальную картину "Легенда Азанбека". Это история о незаслуженно забытом осетинском художнике и режиссере.
В этом году на фестивале было представлено около 200 работ из России, Сербии, Белоруссии и других стран.
Источник: пресс-служба ректора КГИК