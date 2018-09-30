Директор Театра Вахтангова прокомментировал требования сценариста о 5 млн

/Культура/

Директор московского Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок прокомментировал требование известного сценариста Надежды Птушкиной о 5 миллионах рублей.

Ранее сообщалось, что театр вместе с некой компанией сняли вместе телеверсию постановки по ее сценарию для спектакля "Бенефис" и отказались платить гонорар в 300 тысяч рублей (по некоторым данным, Крок отказал в грубой форме). Поэтому сценарист, заручившись поддержкой юриста, решила требовать 5 миллионов рублей.

"Мне ничего об этом неизвестно", - сказал Крок в комментарии РЕН ТВ. – "У нас все отношения с Надеждой Птушкиной оформлены".

По его словам, был заключен договор авторский на то, что она предоставила в театр свою пьесу, а в нем говорилось о сценической версии.

"Она от театра Вахтангова получила за эти 2 с половиной года 5 миллионов авторских отчислений. Какой еще театр какому автору такие деньги платит?", - сказал Крок.

Источник: https://ren.tv/novosti/2018-09-24/direktor-teatra-vahtangova-prokommentiroval-trebovaniya-scenarista-o-5-mln