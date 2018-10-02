Президентская библиотека подпишет соглашения с учёными и педагогами

/Культура/

В пятницу, 5 октября 2018 года в 14:00 в рамках IX Ежегодного интеграционного форума по вопросам сохранения культурного наследия библиотек, архивов и музеев в здании Президентской библиотеки (Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом 3) состоится торжественная церемония подписания четырёх соглашений о сотрудничестве, одной из сторон по которым выступает Президентская библиотека, другой – научные и образовательные организации города.

Свои подписи под соглашениями поставят представители Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), Всероссийского научно-исследовательского института метрологии имени Д. И. Менделеева (ВНИИМ), Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (СПбГК) и Невского проектно-конструкторского бюро – старейшего бюро надводного кораблестроения в России.

Если говорить об образовательной и научно-практической деятельности Президентской библиотеки в целом, то начиная с 2009 года старт каждому учебному году здесь даёт Форум знаний. В его рамках проводятся совещания с участием научно-педагогической общественности, обсуждаются вопросы продвижения информационных ресурсов в сфере знаний. Нельзя не упомянуть и о специальном Дне военно-морских знаний для кадетов и курсантов военно-морских учебных заведений, который также проходит в стенах Президентской библиотеки.

Интернет-олимпиада «Россия в электронном мире» – масштабный образовательный проект для учеников 10–11-х классов, который реализуется с 2010 года по трём предметам: истории, обществознанию и русскому языку. Дистанционная форма позволяет принимать участие в олимпиаде выпускникам из разных регионов России, а победители и призёры получают льготы при поступлении в вузы-партнёры Президентской библиотеки.

Мультимедийные уроки для школьников – образовательный проект, способствующий укреплению у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма, формирующий умение работать с уникальными документами из электронного фонда Президентской библиотеки.

Видеолекторий «Знание о России» – просветительский проект, разработанный для студенческой аудитории и проводимый с 2011 года. В рамках видеолектория реализуется отдельный проект «Видеолекторий – школе».

На базе научно-образовательного комплекса Президентской библиотеки разрабатываются и внедряются методические продукты, обеспечивающие продвижение информационных ресурсов электронного государственного хранилища в сфере знаний.

Аккредитация для представителей СМИ – до 16:00 4 октября 2018 года.

Заявки на аккредитацию просим направлять по прилагаемой форме с пометкой«Аккредитация СМИ» на media@prlib.ru, bazanov@prlib.ru, Денис Базанов, тел.(812) 305-16-21, доб. 781; моб. +7 981 170-67-90. Необходимо указать полностью ФИО, наименование СМИ, дату и место рождения, паспортные данные (серию, номер, место регистрации), перечень проносимой техники, контактные телефоны.

Обращаем ваше внимание, что вход в Президентскую библиотеку осуществляется только по предварительной заявке и при наличии паспорта: участников и гостей мероприятия – через подъезд № 1, представителей СМИ – через подъезд № 2.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки