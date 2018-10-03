Вводное заседание клуба «Читай-ка»

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2 октября у воспитанников II-ой подготовительной группы детского сада № 4 состоялось первое знакомство с библиотекой № 9 п. Верхнебаканский.

На первом заседании клуба для дошкольников «Читай-ка» наши юные гости узнали, для чего нужна библиотека; познакомились с правилами поведения в библиотеке, с правилами обращения с книгой. Ребята увидели, что у каждой книги есть свое место на книжном стеллаже, чтобы любой человек, желающий прочитать данную книгу, мог легко и быстро самостоятельно её найти.

С большим удовольствием дошколята вспоминали любимых сказочных героев, отвечая на вопросы видео-викторин «Сказочной» и «Угадай героя», отгадывали загадки.

Источник: МБУ ЦБС