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Новороссийские библиотеки приглашают...

Фотомастера библиотеки Баллиона вновь в полном составе! А все потому, что на календаре среда: время, закрепленное за фотоклубом «ПАНОРАМА».

Итак, что же обсуждалось на встрече? Основы композиции, правила фотографии, основы макросъемки, видоискатель фотоаппарата. А после – практический курс, во время которого наши фотомастера попробовали свои силы в портретном жанре, детальных съемках, репортаже и многом другом.

Что ж, до встречи в среду в 16 часов! В библиотеке Баллиона.

Источник: МБУ ЦБС

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Категория: Новости / Культура

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