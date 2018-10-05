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Новороссийские библиотеки приглашают...
Фотомастера библиотеки Баллиона вновь в полном составе! А все потому, что на календаре среда: время, закрепленное за фотоклубом «ПАНОРАМА».
Итак, что же обсуждалось на встрече? Основы композиции, правила фотографии, основы макросъемки, видоискатель фотоаппарата. А после – практический курс, во время которого наши фотомастера попробовали свои силы в портретном жанре, детальных съемках, репортаже и многом другом.
Что ж, до встречи в среду в 16 часов! В библиотеке Баллиона.
Источник: МБУ ЦБС