Президентская библиотека примет участие в «Петербургском диалоге»

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В рамках XVII форума «Петербургский диалог», который состоится в Москве 7–8 октября 2018 года, Президентская библиотека представит свои проекты, направленные на развитие сотрудничества России и Германии.

Презентация, которая будет демонстрироваться в деловом пространстве в электронном виде на плазменных экранах, представляет собой сборник различных информационных ресурсов Президентской библиотеки: эксклюзивные документы и страницы раритетных книг из коллекции «Россия – Германия: из истории взаимоотношений»; трейлер фильма «Принцессы немецкие – судьбы русские…», снятого киностудией «Леннаучфильм» и рассказывающего об истории екатерининского времени и роли немецких фамилий в системе российской монархии; фотоработы Карла Буллы – фрагменты выставки, которую Президентская библиотека совместно с Фондом исторической фотографии имени Карла Буллы подготовила для демонстрации на Франкфуртской книжной выставке-ярмарке.Внимание участников российско-германского диалога привлекут также материалы исследования «Немецкие фамилии в Российской империи», включённые в книгу, выпущенную Президентской библиотекой совместно с генеалогическим центром при Российской национальной библиотеке.

Одновременно в дни форума на главной странице портала Президентской библиотеки можно будет ознакомиться со всем массивом обширной коллекции «Россия – Германия: из истории взаимоотношений». Например, там можно узнать о том, какие причины обусловили появление в России мигрантов из Германии. Решив основать «европейскую столицу» с развитой промышленностью, Пётр I старался привлечь сюда выходцев с Запада. Для этого он увеличивал им льготы по устройству фабрик и заводов. Жалованье иностранцам платилось в среднем на 70% выше, чем русским, как было указано – «платя им за труд достойную плату». «Из всех иностранных здесь жительствующих народов немцы суть многочисленнейшие, – написано в исследовании «Немецкие предприниматели в Санкт-Петербурге (XVIII–XX вв.)» Н. Ивановой (2002). – Преимущества, дарованные Петром Великим и Наследниками Его всем иностранцам, привлекали их в Санкт-Петербург».

Придавая большое значение укреплению государственности России, Пётр I развивал армию и флот. По его велению началось строительство верфи для судов – Адмиралтейства, в планах которого использовались прусские аналоги. Пётр заключил договор с Пруссией о поставках в Россию сукна и других шерстяных тканей для нужд армии и флота.

Кроме того, в рамках XVII форума «Петербургский диалог» также будут представлены центры удалённого доступа Президентской библиотеки, открытые в Германии во взаимодействии с Россотрудничеством. В настоящий момент успешно функционируют четыре электронных читальных зала Президентской библиотеки на площадках Берлина, Мюнхена, Дрездена, Регенсбурга.

Благодаря активному взаимодействию Президентской библиотеки и Россотрудничества в Германии регулярно проводятся выставки, круглые столы, творческие конкурсы и другие мероприятия Президентской библиотеки. Охват этими инициативами обширен – от Берлина до Лейпцига, Дрездена, Франкфурта.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки