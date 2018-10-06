Узнай Грозный с Президентской библиотекой

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В 2018 году столице Чечни – Грозному – исполняется 200 лет. В День города, 5 октября, здесь сразу на нескольких площадках пройдут концерты и другие культурные мероприятия. Президентская библиотека в преддверии праздника представляет большую тематическую коллекцию исследований, очерков, архивных дел, визуальных материалов и аудиозаписей, посвящённых как Грозному, так и республике в целом, – «Чечня на карте Северного Кавказа».

В издании «Народы России. Чеченцы. Лопари» 1880 года сообщается, что сами себя чеченцы называют «нахче» (или «нохчи»), то есть народ, и название это «относится одинаково до всех племён и поколений, говорящих на чеченском языке и его наречиях».

В книге «Чечня и чеченцы» А. П. Берже, правителя дел Кавказского отдела Императорского Русского географического общества в 1859 году, приводится несколько версий происхождения собственно слова «чеченец». Но в итоге автор останавливается на следующей: «Достовернее же всех этих рассказов то, что слово „чеченцы“ произошло от аула Большой Чечен, находившегося на берегу Аргуна у подошвы Сюири-корта Чачани, одной из двух гор, возвышающихся на плоскости Большой Чечни и образующих между крепостями Грозной и Воздвиженской Ханкальское ущелье. В настоящее время существуют только следы Большого аула, тогда как имя его вкоренилось и усвоилось, что не только сделалось общепринятым у русских для обозначения целого народа, но даже весьма часто употребляется самими чеченцами».

Немало интересного о чеченском народе можно почерпнуть из доступных на портале Президентской библиотеки радиозаписей «Чеченцы. История» и «Чеченцы. Национальный характер и традиции» из цикла «Наша география» историка Сергея Цветкова и путешественника Михаила Кожухова: «Предки чеченцев издревле жили на северных склонах Кавказских гор. Но первое упоминание о них встречается только в армянских и грузинских источниках VII века. <…> Первое чеченское посольство в Москву состоялось в 1588 году, примерно тогда же на территории Чечни появляются первые казачьи поселения, а в XVIII веке российское правительство организовывает здесь Терское казачье войско», – рассказывают они.

Г. А. Ткачёв в издании 1911 года «Ингуши и чеченцы в семье народностей Терской области» пишет: «Ещё в 1616 году древние ококи, сородичи нынешних ингушей и чеченцев, будучи подданными Терского воеводства, писали царю Михаилу Фёдоровичу: „Ты <…> благоверен и милостив, а нас иноземцев жалуешь паче иных своих государевых людей и обиды нам, живущим под твоею царскою высокою рукою, и изгони никакие, ни от кого не бывает…“».

«На страницах нашей отечественной истории имя чеченцев встречается <…> в 1708 году, а именно в договорной статье калмыцкого Аюки Хана, учинённой на реке Ахтубе с ближним министром, Казанским и Астраханским губернатором Петром Апраксиным», – добавляет А. П. Берже.

Едва ли не большая часть XIX века, как известно, прошла под знаком Кавказской войны. И именно к этому бурному времени относится основание города Грозного, а вернее, крепости Грозной в 1818 году. Об этом рассказывают М. Кожухов и С. Цветков в радиопередаче «Грозный», доступной на портале Президентской библиотеки: «В 1818 году легендарный генерал Ермолов распорядился основать русский форпост на Северном Кавказе – крепость Грозную. <...> Подобно многим другим городам на Кавказе, Грозная внесла свою лепту и в историю русской литературы. В крепости бывал Грибоедов, проходили военную службу Михаил Лермонтов и Лев Толстой. По окончании 60-летней Кавказской войны крепость утратила стратегическое значение и в 1870 году была преобразована в окружной город Терской области».

В 1893 году в Чечне забил первый нефтяной фонтан, положивший начало грозненской нефтяной промышленности. И на рубеже XIX–XX веков Грозный был уже провинциальным центром с населением в 25 тысяч человек.

Подробнее о нефтяных залежах, прославивших республику, повествует книга Н. Я. Динника 1905 года «По Чечне и Дагестану»: «Из Грозного я отправился на один день на нефтяные промыслы, которые начинаются от города верстах в семнадцати. Местность от Грозного до промыслов ровная и имеет степной характер. А все грозненские нефтяные источники расположены на гребне хребта и на склонах его; на дне же долин, находящихся по обеим сторонам хребта, нефти не оказалось, несмотря на то что в нескольких местах искали её и закладывали очень глубокие буровые скважины. Вероятно, вдоль гребня хребта во время поднятия его произошёл разрыв геологических пластов и через него нефть поднялась вверх».

«Климат Чечни может быть сравнён с климатом Средней России. В июне, июле и августе бывает сильная жара, ночи вообще прохладные. Переходы от жары к холоду ощутительны, в особенности же весной и осенью. <...> В октябре, ноябре, феврале и марте здесь бывают сильные туманы», – продолжает А. П. Берже в книге «Чечня и чеченцы».

Жизни и быту Грозного, который с 1869 года именовался уже городом, а также всей Чечне посвящено множество архивных дел из фонда Президентской библиотеки – к примеру, «Дело об описании Веденского и Грозненского округов Терской области» 1859 года. Документ 1871 года свидетельствует «О предоставлении чеченцам Терской области двухлетней льготы на производство ими торговли в своих аулах без взятия установленных документов». А дело 1907 года посвящено переводу в город Грозный административного центра Кизлярского отдела Терской области. Из документа явствует, что чуть более 100 лет назад Грозный оказался более удобным в качестве административного центра, чем Кизляр. Последний, в частности, был слишком удалён от железной дороги, а через Грозный она прошла ещё в 1893 году.

«После революции город стал столицей Чечено-Ингушской Автономной Республики, – продолжают М. Кожухов и С. Цветков в радиозаписи 2015 года. – В 1944 году в связи с депортацией чеченцев и ингушей Чечено-Ингушская АССР была упразднена, а Грозный стал центром Грозненского округа в составе Ставропольского края. Когда чеченцев и ингушей реабилитировали в 1957 году, город вновь вернул себе столичный статус. <...> В 60–70-е годы прошлого века Грозный превратился в самый красивый город Северного Кавказа, где работали несколько театральных трупп, филармония, университет, знаменитый на всю страну нефтяной институт. Здесь спокойно жили люди самых разных национальностей. <...> Но провозглашение в 1991 году суверенной Ичкерии со столицей в Грозном стало первым шагом на пути к трагедии русского и чеченского народов. Ближайшие три года в результате этнического давления и бандитских нападений Грозный покинули десятки тысяч семей. <...> Грозный был превращён в руины. Однако в последние годы там ведутся масштабные восстановительные работы. И власти обещают, что новый Грозный ни в чём не будет уступать старому городу».

Добавим, что в 2018-м, в год своего 200-летия, столица Чечни уже выглядит одним из самых благоустроенных и красивых городов юга России.

Кроме прочего, в фонде Президентской библиотеки содержатся иллюстрации с видами Чечни и всего Северного Кавказа.

Отдельный блок составляют современные диссертации, посвящённые истории, политике, культуре и экономике Чечни. Среди них – «Государственно-правовая политика Российской империи в Чечне и Ингушетии (XIX – начало XX века)», «Политические процессы в Чеченской Республике: особенности и динамика», «Местное сообщество в региональном политическом процессе (на материалах Чеченской Республики)» и другие.

По ссылке «Конституция Чеченской Республики» на сайте Президентской библиотеки доступен основной закон Чечни, принятый на референдуме 23 марта 2003 года. В нём говорится: «Мы, многонациональный народ Чеченской Республики, осознавая свою историческую ответственность за утверждение гражданского мира и согласия в Чеченской Республике, стремясь защитить права и свободы человека как высшую ценность и укрепить демократические основы общества, руководствуясь общепризнанными принципами равноправия и самоопределения народов, исходя из ответственности перед прошлым, настоящим и будущим общества и народа, свидетельствуя о своей исторической общности с Россией и ее многонациональным народом, подтверждая лучшие традиции народов Чеченской Республики и всей Российской Федерации, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к земле отцов, веру в добро и справедливость, провозглашаем и принимаем Конституцию Чеченской Республики».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки