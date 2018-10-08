Президентская библиотека примет участие в Третьем Международном музыкальном фестивале Волшебная симфония

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В перекрёстный Год музыки России и Австрии в Санкт-Петербурге 16 октября 2018 года состоится Третий Международный музыкальный фестиваль «Волшебная симфония» для детей с ограниченными возможностями по слуху.

Целью фестиваля является благородная и значимая задача – показать, что детей с тяжёлыми нарушениями слуха и даже с врождённой глухотой можно вернуть в мир звуков и что именно музыка способствует их гармоничному развитию.

Организаторами мероприятия выступают Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи Министерства здравоохранения Российской Федерации, «Петербург-концерт» и родительское объединение «Я слышу мир!».

Это событие уже стало традицией в культурной жизни России и ближнего зарубежья и ещё бо?льшим в жизни детей, которые раньше ничего не слышали, но сегодня благодаря возможностям современной медицины заново обрели слух и открыли в себе многогранные таланты.

Кохлеарная имплантация (хирургическое восстановление слуха) и последующая слухоречевая реабилитация подарили детям, родившимся или потерявшим слух из-за болезни, возможность петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. И теперь, преодолев тернистый путь, они готовы поделиться своими достижениями.

В рамках проведения Третьего Международного музыкального фестиваля «Волшебная симфония» Президентская библиотека будет транслировать на своём официальномпортале документальный фильм 2017 года «Пусть мир услышит», который посвящён проблеме реабилитации глухих людей. Трансляция фильма будет доступна в разделе«Интернет-вещание» 16 октября в 15:00, 17:00, 19:00, 21:00. Повтор фильма будет 17 октября в 6:00, 8:00, 10:00. Хронометраж – 39 минут 16 секунд.

Стоит отметить, что в апреле 2017 года музыкальный фестиваль «Волшебная симфония» стал лауреатом программы «Лучший социальный проект России», а в 2018 году он вошёл в топ-100 лучших региональных проектов по инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка «Вектор „ДЕТСТВО-2018“».

Большое внимание музыкальному фестивалю уделяют и всегда присутствуют на нём ведущие российские отоларингологи, специалисты по слухоречевой реабилитации, выдающиеся педагоги, представители законодательной и исполнительной власти. Гостями праздника станут известные артисты, которые выступят в программе фестиваля вместе с финалистами конкурса.

Впервые шанс выйти на сцену одарённым мальчикам и девочкам с ограниченными возможностями по слуху представился в 2013 году на Третьем Международном фестивале фортепиано для особенных людей в Вене. Это не случайно, учитывая, что именно в Австрии в 1977 году изобрели первый в мире многоканальный кохлеарный имплант и провели первую операцию по кохлеарной имплантации. За последние пять лет дети с нарушениями слуха уже несколько раз становились лауреатами международных музыкальных фестивалей. Причём из года в год не только увеличивается число участников, но и расширяется география проведения музыкальных конкурсов: Австрия, Польша, Белоруссия, Грузия, Узбекистан, Россия…

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки